Столица Кыргызстана вновь заняла первое место среди самых загрязненных городов согласно рейтингу World Air Quality.

По данным мониторинга, на 3 февраля качество воздуха оценивается как «вредное» — концентрация PM2.5 (вредных микрочастиц и капелек жидкости) оказалась в 22,4 раза выше рекомендуемого ВОЗ среднегодового значения нормы.

В таких условиях горожанам рекомендуется избегать нагрузок и носить маски на улице, а также закрывать окна дома и включать по возможности очиститель воздуха.

Ранее вице-мэр столицы Талайбек Байгазиев заявил в парламенте, что для борьбы со смогом муниципалитет планирует массово устанавливать катализаторы на авто.

Между тем глава Минприроды Медер Машиев отметил, что $50 млн от Всемирного банка, полученных на борьбу со смогом, выделят на решение вопросов с отоплением, озеленение, ремонт ирригационных систем, а также установку автоматизированной системы мониторинга.

В начале октября министр энергетики Таалайбек Ибраев заверял горожан, что этой зимой в столице не будет смога. По его словам, в городе уже устранили главные источники загрязнения воздуха: бани и автобусы на дизельном топливе.

Однако с наступлением холодов Бишкек вновь оказался в топе рейтинга самых загрязненных городов. Позже в Минприроды заявили, что установленные датчики по измерению качества воздуха якобы работают неправильно и предоставляют некорректные данные. При этом сами кыргызстанцы продолжили публиковать в соцсетях фото смога в столице.

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