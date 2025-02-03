Столичная милиция задержала 35-летнего подозреваемого в домогательстве девушки в общественном транспорте.

По данным правоохранителей, во время задержания мужчина оказывал сопротивление и нецензурно выражался. В результате его поместили в камеру УВД Ленинского района за мелкое хулиганство.

«По факту произошедшего в общественном транспорте будет проведена доследственная проверка. По результатам проверки в отношении задержанного будет дана дополнительная юридическая оценка»,

— отметили в ГУВД Бишкека.

Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором мужчина трогал незнакомую девушку за ягодицы в общественном транспорте. После милиция начала его разыскивать.

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