Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о давлении на российские компании в Кыргызстане. Об этом он сказал 31 января на встрече с главой Кабмина КР Адылбеком Касымалиевым, говорится на сайте правительства РФ.

По словам Мишустина, представители кыргызских госорганов предъявляют «необоснованные претензии» к российским компаниям.

«Конкретные факты противоправных, иногда вымогательских действий изложены в дипломатической ноте российского МИДа. Просим, чтобы руководство КР прекратило административное давление на наши компании»,

— призвал он.

Чиновник отметил, что такие «добропорядочные и добросовестные компании» развивают кыргызскую экономику, так как создают рабочие места и входят в число крупнейших налогоплательщиков.

Также Мишустин добавил, что взаимодействие двух стран в ЕАЭС очень важно — особенно «при беспрецедентных санкционных действиях недружественных государств».

В ответ Касымалиев пообещал обсудить ситуацию в Кыргызстане, а затем — проинформировать российскую сторону.

На сайте же Кабмина КР не говорится о том, что чиновники обсуждали вопрос давления на российский бизнес.

Тем временем на видеозаписи, опубликованной в телеграм-канале правительства РФ, Касымалиев сказал: «Мы с вами еще до этого беседовали в отношении защиты прав российских компаний. Как мы договаривались, по приезде я постараюсь поговорить об этом». Он добавил, что позже проинформирует Мишустина.

📌 Подписывайтесь на наши телеграм-каналы:

https://t.me/kloopnews | https://t.me/breakingkloop