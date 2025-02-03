В Оше шесть членов семьи отравились угарным газом — в результате погиб пятилетний ребенок, сообщили в городской милиции.

По данным правоохранителей, инцидент произошел 1 февраля. Причиной трагедии могло стать использование некачественного угля.

33-летнюю мать и ее пятерых детей доставили в Ошскую городскую и Ошскую областную детскую больницы. Однако спасти пятилетнего ребенка не удалось.

«Мать и остальные дети получают лечение»,

— говорится в сообщении.

Как пояснили «Клоопу» в милиции, отец семейства находится на заработках.

По факту происшествия начато расследование, назначены экспертизы.

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