В Оше шесть членов семьи отравились угарным газом — в результате погиб пятилетний ребенок, сообщили в городской милиции.
По данным правоохранителей, инцидент произошел 1 февраля. Причиной трагедии могло стать использование некачественного угля.
33-летнюю мать и ее пятерых детей доставили в Ошскую городскую и Ошскую областную детскую больницы. Однако спасти пятилетнего ребенка не удалось.
«Мать и остальные дети получают лечение»,
— говорится в сообщении.
Как пояснили «Клоопу» в милиции, отец семейства находится на заработках.
По факту происшествия начато расследование, назначены экспертизы.
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