Глава ГНС Алмамбет Шыкмаматов отреагировал на заявление премьер-министра России Михаила Мишустина о давлении кыргызских госорганов на российские компании.

Как пишет издание АКИпресс, Шыкмаматов в ответ заявил, что в стране компании «не разделяют на тех, кто из КР, из крупной державы или небольшого государства» — налоговые нормы работают одинаково.

«Говоря о руководстве страны, господин Мишустин допустил неточность, а слово “вымогательство” — это грубое преувеличение. Можно сказать, что хозяйственным вопросам была придана политическая окраска. Возможно, это связано с отсутствием у Михаила Мишустина объективной информации»,

— высказался он.

По словам Шыкмаматова, руководство страны проводит масштабные реформы и предпринимает серьезные меры, чтобы ликвидировать коррупцию. Он отметил, что этого же власть требует от всех госорганов.

«Если кто-то намеренно пытается скрыть налоги, органы действуют в рамках национального законодательства. В России эти принципы тоже незыблемы. Я уверен, что Михаил Владимирович, как “отец” одной из самых успешных налоговых реформ в России, это прекрасно понимает»,

— подчеркнул он.

Чиновник также добавил, что налогоплательщики, которые не согласны с санкциями налоговых органов, могут защитить свои права, подав апелляцию и обратившись в суд.

По мнению Шыкмаматова, вопрос «давления» на российский бизнес — это «обычный хозяйственный вопрос», который не должен влиять на стратегические отношения между странами. Он добавил, что «чрезмерная политизация данного вопроса на столь высоком уровне выглядит некорректной».

Ранее премьер РФ Мишустин призвал власти Кыргызстана «прекратить административное давление на российские компании». По его словам, МИД РФ уже изложил «конкретные факты противоправных, иногда вымогательских действий» в дипломатической ноте Кыргызстану. Мишустин также заявил, что «добропорядочные и добросовестные» российские компании развивают кыргызскую экономику.

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