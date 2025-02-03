В соцсетях распространилось видео, на котором видно, как мужчина трогает незнакомую девушку за ягодицы в общественном транспорте.

В столичной милиции сообщили, что правоохранители разыскивают мужчину. Там отметили, что руководство ГУВД Бишкека взяло этот факт на контроль.

«Просим всех граждан сообщать любую информацию, которая может способствовать поискам»,

— призвали в милиции.

В ноябре 2024 года журналистка Александра Титова опубликовала книгу «Аялдама», основанную на реальных историях кыргызстанок, которые столкнулись с домогательствами в общественном транспорте.

В книге 55 историй из 90 рассказывают о домогательствах, пережитых в детском и подростковом возрасте — от 6 до 16 лет. Остальные 34 рассказчицы пережили такое насилие от 17 лет и до 30 лет.

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