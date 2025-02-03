Мэрия города Ош начала вырубку почти четырех тысяч деревьев на четырех улицах. Муниципальные власти объясняют это тем, что деревья «устарели».

Вице-мэр Сонунбек Жунусбаев заявил, что это позволит расширить дороги. На месте же вырубленных деревьев посадят новые, заверил он.

Также, по его словам, будут вырыты специальные арыки, а электрические кабели проложат под землей.

«На улице Курманжан Датка планируется вырубить 1870 деревьев, на улице Масалиева — 453, на улице Ленина — 1870, на улице Асранкулова — 18. Всего — 3833 дерева. Почему это срочно? Потому что мы планируем до 15 марта успеть посадить на их месте новые хорошие деревья»,

— сказал он.

В 2019 году власти Оша уже вырубили 523 дерева на улице Шакирова для ее расширения. Тогда отмечалось, что это может негативно сказаться на здоровье детей, а вырубка деревьев не приведет к снижению транспортных заторов.

видео: Клооп

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