В колодце села Төш-Булак Сокулукского района Чуйской области нашли тело пропавшей женщины, сообщили в областной милиции.

По их данным, погибшая ушла из дома 28 января и не вернулась. Спустя два дня ее сестра обратилась в районную милицию. Труп женщины нашли на следующий день.

В милиции отметили, что на теле женщины остались следы насильственной смерти, а ее руки были связаны.

По этому факту правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Убийство» и задержали 40-летнего подозреваемого. Его водворили в ИВС.

Ежегодно в Кыргызстане происходят десятки убийств, когда женщина погибает от рук супруга, сожителя, бывшего мужа или знакомого мужчины. В международной практике это называется фемицидом.

По данным Генпрокуратуры на август 2024 года, за последние 2,5 года в Кыргызстане от семейного насилия скончались как минимум 34 женщины. Девять трагических случаев со смертельным исходом произошли за первые полгода 2024-го.

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