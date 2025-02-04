По данным УВД Ленинского района столицы, женщина заявила о том, что бывший сожитель систематически угрожает ей и преследует.

В милиции отметили, что по этому факту возбудили уголовное дело об истязании.

38-летнего мужчину водворили в ИВС. Расследование продолжается.

Домашнее насилие — одна из серьезнейших проблем в Кыргызстане. Ежегодно милиция сообщает о тысячах фактах побоев в отношении женщин. И это лишь те случаи, когда кыргызстанки находили силы рассказать о произошедшем, или же тяжесть их травм вынуждала милицию вмешаться.

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