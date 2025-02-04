Заместитель лидера партии «Социал-демократы» Кадырбек Атамбаев сообщил, что накануне его сопартийца Жанну Самышеву снова принудительно доставили в ГУВД Бишкека.

По его словам, родственники женщины предполагают, что Самышеву могли задержать во время того, как она отводила детей в танцевальный кружок.

«Она чудом созвонилась с одним из родственников. При этом непонятно, почему вместо того, чтобы использовать обычные повестки и проводить спокойный допрос наших кандидатов, МВД уже неоднократно прибегает к подобным “выхватываниям” и «похищениям”»,

— отметил он.

В середине января Самышеву уже допрашивали в столичной милиции в качестве свидетеля по делу о подкупе голосов избирателей. Ее отпустили в тот же день.

Позже на допросе побывали и другие члены партии — Анарбек Катаганов и сам Кадырбек Атамбаев. Еще одного их сопартийца Эрмека Эрматова избили при задержании.

13 ноября правоохранительные органы обыскали штаб-квартиру «Социал-демократов» в Бишкеке. Затем суд отправил под стражу лидера партии «Социал-демократы» Темирлана Султанбекова и его сопартийцев — Ирину Карамушкину и Розу Турксевер. Все трое проходят по делу о подкупе голосов избирателей. 17 ноября прошли выборы депутатов местных кенешей. До начала голосования «Социал-демократов» отстранили от участия в выборах в Бишкекский горкенеш.

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