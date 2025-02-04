На заседании Бишкекского горкенеша замглавы Департамента по управлению муниципальным имуществом Арсен Кыдыралиев сообщил, что за последние шесть лет всего 17 гражданам выдали квартиры в столице.

По его словам, сейчас в очереди на получение жилья в Бишкеке стоят еще 3899 нуждающихся.

«Если говорить в разрезе районов, то в Октябрьском — 550 граждан, Первомайском — 570, Ленинском — 577 и Свердловском — 663»,

— пояснил он.

Депутаты поинтересовались у чиновника, по какому принципу ведомство выдает жилье. По его словам, что в первую очередь свободные квартиры выдают внеочередникам — в основном, сиротам.

«17 квартир за шесть лет — это очень нас шокировало. Как проходит процедура, насколько это прозрачно?»

— спросила депутатка Каныкей Алымкулова.

Кыдыралиев ответил, что информация доступна в районных администрациях, которые ведут учет, однако в электронном виде такой информации нет.

Чиновник отметил, что ранее ДУМИ получало квартиры в строящихся жилых домах, однако позже их передали Госипотечной компании. По его словам, ведомство не может выдавать жилье без ремонта и надлежащих условий.

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