Президент Садыр Жапаров подписал указ об освобождении Алымкадыра Бейшеналиева от должности главы Минздрава.

Теперь и.о. министра здравоохранения назначен Эркин Чечейбаев — его кандидатуру на должность главы ведомства внесут для согласования в Жогорку Кенеш.

Чечейбаев с 2018 по 2020 годы занимал должность замминистра здравоохранения, а до этого работал международным консультантом в Барселоне и аналитиком политики здравоохранения в проекте ВОЗ.

Накануне бывший глава Минздрава Алымкадыр Бейшеналиев покинул должность. По его словам, он написал заявление об уходе в связи с «допущенной ошибкой».

Бейшеналиев возглавлял министерство с октября 2020 года по август 2022-го. Во второй раз он был министром здравоохранения с сентября 2023-го по февраль 2025-го.

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