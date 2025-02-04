Члены парламентского комитета по конституционному законодательству сняли с повестки рассмотрение нового законопроекта о СМИ после его доработки.

Во время обсуждения замминистра культуры Марат Тагаев озвучил, что документом запрещается распространять материалы, призывающие к захвату власти или смене конституционного строя.

Депутатка Чолпон Султанбекова спросила, кто будет определять — есть в материале призывы или нет. Чиновник ответил, что этим будет заниматься Служба судебной экспертизы при Минюсте.

«Мы даем СМИ два предупреждения. Если нарушения не будут устранены, то мы обращаемся с этими материалами в суд для закрытия СМИ»,

— пояснил он.

Между тем нардеп Жанар Акаев отметил, что из документа исключили две нормы, ограничивающие деятельность журналистов.

«Я не был согласен с двумя вещами — регистрацией СМИ в Минцифры и необходимостью иметь разрешение от министра, чтобы взять интервью или получить информацию от госоргана»,

— пояснил он.

По словам Акаева, такие нормы привели бы к ограничению деятельности журналистов, так как чиновники стали бы требовать «письменное разрешение» глав ведомств, несмотря на важные вопросы СМИ.

«Мы же сами говорим, что работаем открыто — вот так и должно быть. Будет неправильно, если депутатам можно задавать вопросы, а министрам — нет. Журналисты — санитары общества, которые должны следить за госорганами с подзорной трубой»,

— подчеркнул он.

Законопроект о СМИ разработала администрация президента. Однако документ подвергся критике медиасообщества и экспертов. Они отмечали, что проект закона «несет в себе серьезные риски для свободы слова» и в нем «установлены дополнительные нормы, избыточно и безосновательно ограничивающие деятельность журналистов».

В марте 2024-го президент провел встречу с руководителями СМИ, после которой поручил отозвать и доработать законопроект. В январе 2025-го в Жогорку Кенеш внесли новый текст документа.

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