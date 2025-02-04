В России глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что необходимо ввести госпошлину на трансграничные переводы для мигрантов в стране. Об этом говорится на сайте депутата.

По данным Миронова, за прошлый год граждане Кыргызстана и Узбекистана перевели на родину свыше $14 млрд.

«Подавляющее большинство мигрантов не платят в России никаких налогов, при этом гастарбайтеры выводят из страны огромные средства при полном попустительстве государства»,

— возмутился он.

По мнению депутата, если ввести для иностранных граждан пошлину в 3%, то только кыргызстанцы и узбекистанцы пополнили бы казну суммой свыше 45 млрд рублей.

«Неужели нам такие деньги не нужны? Будем готовить законодательную инициативу и вносить в Госдуму»,

— заявил он.

Миронов отметил, что вопрос дополнительной комиссии за переводы обсуждался еще в 2021 году — однако тогда Минфин «заволокитил это дело».

Он возмутился тем, что чиновники поднимают тарифы, акцизы и сборы для россиян, но когда «надо тронуть иностранцев — начинают ваньку валять».

По данным Нацбанка КР, с января по ноябрь 2024-го в Кыргызстан из России перевели $2,57 млрд — это на 7,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В то же время переводы из КР в РФ за этот период составили $348,6 млн, снизившись на 18,8%.

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