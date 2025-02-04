Власти Казахстана планируют повысить налог на добавленную стоимость (НДС) с 12% до возможных 20%. Такую меру включили в проект нового Налогового кодекса РК, чтобы оздоровить налогово-бюджетную систему.

Как пишет Tengrinews, об этой инициативе сообщил премьер-министр Олжас Бектенов на расширенном заседании правительства 28 января.

Он заявил, что темпы экономического роста в стране остаются недостаточными, тогда как промышленный потенциал страны «гораздо выше».

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«В развитых странах [объем бюджета развития] достигает 25% от всех расходов, у нас же — 8%. Из почти 26 трлн тенге республиканского бюджета на развитие идет всего 2 трлн. Все остальное — это текущий бюджет, значительную часть которого составляют соцрасходы»,

— пояснил он.

По его словам, сейчас финансирования не хватает на базовые сферы: электро и теплоэнергетику, водное хозяйство, газотранспортную систему, дороги, инженерные сети и инфраструктуру.

Бектенов заявил, что нужно перераспределить налоговую нагрузку. По его словам, сейчас основное бремя ложится на фонд оплаты труда — это же увеличивает себестоимость товаров.

«Еще до того, как товар попал на полку, предприниматель уже вынужден заплатить большую часть налогов. Правительство предлагает снизить нагрузку на фонд оплаты труда путем переноса ее на продажи»,

— сказал он.

Вице-премьер Серик Жумангарин, по данным Радио «Азаттык», пояснил, что в случае повышения НДС Кабмин готов снизить налоги, которые платит бизнес со своих зарплат — с 40% до 30%.

Кроме того, государство отменит социальный налог и обязательные пенсионные взносы работодателей, отметил он.

В Казахстане могут снизить порог регистрации по НДС с 78 млн до 15 млн тенге. Власти объясняют это дефицитом бюджета, покрываемым за счет Национального фонда, из которого в 2024 году изъяли рекордные 5,7 трлн тенге.

Сами казахстанцы высказывают недовольство такой налоговой реформой. В их числе юристы Ануарбек Скаков и Жангельды Сулейманов, запустившие петицию против пересмотра НДС. По их мнению, изменения приведут к закрытию малого бизнеса и росту цен минимум на 20%.

По данным издания Orda, петиция уже собрала необходимое количество подписей для регистрации, но пока находится на модерации.

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