Строительный рынок «Береке» лихорадит. Сначала торговцы узнали, что китайцы строят в трех-четырех километрах новый рынок, который ставит под вопрос существование всего «Дордоя». А потом человек, называвший себя владельцем «Береке», был застрелен. И выяснилось, что новая администрация не признает договора аренды, оплаченные на десять лет вперед. Платите снова или выметайтесь, заявили коммерсантам.



Корреспонденты «Клоопа» поговорили с ними, с их юристом, посмотрели документы — и увидели, что вся эта пирамида экономических отношений годами держалась на честном слове. Хозяева контейнеров, купив их за большие деньги, все равно платили за аренду «торгового места, оборудованного контейнером» тысячи долларов администрации рынка. Которой принадлежит не сам рынок, а право пользования городской землей под ним. При этом между собой управляющие «Береке» разбирались «по понятиям», и это закончилось стрельбой. В итоге судьбы около сотни торговцев и их семей повисли на волоске.

Уже заплатили? Платите снова!

Бекен (имя изменено) говорит, что владеет контейнером на «Береке» примерно с 2012 года. Тогда, по его словам, за контейнер отдали $8 тысяч. Как была оформлена сделка, Бекен не уточняет. «Мы его купили, получается», — рассуждает он.

Об этом же говорят и другие торговцы.



«Уже два года, как мы контейнер за 30 тысяч долларов купили, — говорит Керим, торговец с «Береке». — У нас есть все документы. А сейчас пришли новые хозяева и говорят: мы не видели, что вы купили их, не видели ваших денег, покупайте все заново. Угрожают, что мы будем платить аренду по 500 долларов в месяц. Но мы (контейнеры) уже до этого купили».

При этом торговцы продолжают платить за аренду торговых мест владельцам рынка. Точнее, людям, которых так называют, потому что земля под «Береке» — муниципальная. «Они приобрели право пользования этой землей, на которой находятся временные конструкции», — уточняет нанятая торговцами юристка, адвокат Галия Абдырахманова.

До 2014 года рынком распоряжался бывший спецназовец МВД и тренер по боксу Жылдызбек Ниязалиев. Затем «Береке» перешел к его сослуживцу и тоже боксеру Мукашу Ырсалиеву.

«Мукаш начал работать с 2014 года и первые пять лет деньги с арендаторов не собирал, — поясняет Абдырахманова. — А потом стал собирать сразу на 10-12 лет вперед. С 2020-22 годов Ырсалиев начал получать от них неимоверно большие суммы, не оформляя их официально».

«За аренду контейнеров Ырсалиеву платили кто как, — рассказывает Бекен, еще один торговец с рынка (имя изменено). — Кто за год, а кто за несколько лет сразу. По 15, 20, 30 тысяч долларов. У него было такое предложение: если платишь вперед, будет дешевле».

Сам Бекен отдал Ырсалиеву 15 тысяч долларов еще в 2019 году, когда до истечения его старого договора оставалось три года. Так он продлил свой договор до 2032 года. А некоторые торговцы оплатили Ырсалиеву аренду вперед до 2035 и даже до 2037 года, рассказывает Абдырахманова.

Сколько всего денег собрал Мукаш Ырсалиев с арендаторов, неясно, но речь идет о сотнях тысяч долларов. При этом в официальных договорах аренды указаны в сотни раз меньшие суммы. Людям, платившим администрации рынка огромные деньги, выдавались заполненные от руки квитанции с не расшифрованной подписью и печатью.

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И это не единственная странность.

В договорах указано, что торговцы платят администрации по 10-12 тысяч сомов в месяц. Из них аренда 3,5 тысячи сомов, а остальное — уборка, свет и прочие услуги, объясняет представитель торговцев Галия Абдырахманова. Хотя напротив, на рынке «Джунхай» (он тоже входит в «Дордой»), с торговцев берут только арендный платеж 3-5 тысячи сомов.



«Мы тут уже работаем 15-20 лет, а этой проблеме, из-за которой народ собрался, уже более одного года, — говорит еще один торговец. — Уже полтора года как есть проблема с земельным налогом. [Рынок] «Джунхай» платит 3,5 — 5 тысяч за налог. Наш налог подняли до 12 тысяч. Мы обращались к прежнему хозяину, тоже собирались и обращались, но они не услышали нас. Наш голос не доходит ни до кого».

«При этом есть еще охрана, — напоминает юристка Галия Абдырахманова. — За охрану торговцы платят каждый месяц, и никто квитанций не дает. Это противозаконно».

Выстрел в живот, выстрел в голову

После того, как Мукаш Ырсалиев заключил договоры аренды с коммерсантами и собрал с них деньги на годы вперед, вокруг рынка разыгралась драма.

В июле 2024 года Ырсалиева задержал ГКНБ. По версии силовиков, в 2010 году он мошенническим путем отобрал рынок у Жылдызбека Ниязалиева и грозил ему родственными связями с неким криминальным авторитетом.

Защитники Ырсалиева называли эти обвинения необоснованными. По их словам, в 2014 году Ырсалиев купил рынок у Ниязалиева за 600 тысяч долларов, есть договор купли-продажи. И потом, почему Ниязалиев, если у него действительно отобрали бизнес, столько лет молчал, недоумевали они.

4 октября 2024 года следователь ГКНБ отпустил Ырсалиева под подписку о невыезде, заменив ему «особо крупный» размер мошенничества на просто «крупный». А через неделю Ырсалиев был случайно застрелен.

По версии МВД, он ворвался с ружьем в боксерский зал Орзубека Назарова, где Ниязалиев вел тренировку, и выстрелил ему в живот. В ответ другой человек, находившийся в зале, вступил в борьбу с Ырсалиевым и «произошел случайный выстрел в голову» Ырсалиева, от чего тот скончался на месте.

«Они спортсмены, — рассказывает предысторию этой драмы адвокат торговцев рынка Галия Абдырахманова. — К ОПГ относятся [или нет], не могу сказать. Но спортсмены у нас такие вещи делают иногда [стреляют друг в друга]. Они были большими друзьями. Ниязалиев, который на сегодня является собственником, он [уже] был собственником до 2014 года. Когда [он на этом месте] контейнеры поставил, у него были планы продавать места. Но у них какая-то возня в отношениях партнерских, и каким-то образом Жылдызбек отдает [рынок] этому Мукашу» .

«Все вроде бы нормально, и надо отдать должное, что Мукаш не собирал деньги, ни одного цента, — продолжает адвокат. — Он начал собирать [плату за аренду торговых мест] только в 2020-22 годах… Он собрал [с торговцев деньги] и оформил все доверенности на минимум 10-12 лет [вперед] с арендаторами. А сегодня Ниязалиев, его помощники, возмущаются, что эти деньги якобы к ним не пришли».

Правовой беспредел

После смерти Ырсалиева на мини-рынке «Береке» появились новые администраторы — сын Ниязалиева Улугбек и некий Бакыт. Адвокат торговцев подтверждает, что они связаны с Жылдызбеком Ниязалиевым.

По словам торговцев, эти люди сразу начали их «кошмарить».

«Они говорят, что Ырсалиева уже нет, и мы должны платить им за аренду [уже оплаченных нами на десять лет вперед] контейнеров по 500 долларов каждый месяц, — рассказывает торговец Бекен. — При этом документы о своем праве владения рынком и образец нового договора они не показывают. Мне показали просто доверенность от Ниязалиева сыну, о том что Ырсалиев дает Ниязалиеву возможность пользоваться земельным участком до 2027 года. Только пользование земельным участком — не контейнерами, ничем».

У Бекена есть своя версия происходящего:

«Знаете, что я понял? Я понял, что Ниязалиев написал заявление [в ГКНБ] на Ырсалиева. И когда Ырсалиева поместили в СИЗО, там следователь их вывел на мировую, и потом Ырсалиева выпустили.

Они первые дни [после освобождения Ырсалиева] приходили, там что-то делили. То есть, правая сторона твоя, левая моя. Потом через день мы узнали, что вот эта перестрелка была. После этого пришел сын Ниязалиева с каким-то Бакытом. И этот Бакыт нам стал уже условия выдвигать».

По словам Галии Абдырахмановой, она выяснила: покойный Ырсалиев не продал, а подарил рынок Ниязалиеву. Учитывая, сколько бизнесменов в последние годы вышли из СИЗО ГКНБ, расставшись со своим бизнесом, можно лишь догадываться, что с ним там произошло.

«Там договор купли-продажи, но я, как буквоед, вижу, что там написано: «продавец подарил». Понимаете? Как можно договор купли-продажи назвать договором дарения?», — удивляется она.

«Хочется, чтобы нас уже не трогали»

Осенью 2024 года рынок «Береке» достиг точки кипения. Торговцы даже собирались выйти на митинг. Но их юристка говорит, что ей удалось снизить градус конфликта.

Пока новая администрация от торговцев на рынке «Береке», вроде бы, отстала.

«Слава тебе господи, что они меня услышали, и те угрозы, которые были в начале — что мы опечатаем контейнеры, и вы никто, и давайте отсюда, отдыхайте — короче, вот эта тема уже закрылась, — говорит Абдырахманова. — У меня было просто к ним предложение, просьба. Раз уж пошла игра такая, вы просто дайте арендатору возможность, согласно их договору аренды, сидеть [на рынке] до 2030 года, до 35 года, до 37-го. Это те годы, которые они оплатили по договорам».

Но причины конфликта никуда не делись.

Жылдызбек Ниязалиев пытается хоть с кого-то получить деньги, которые собирал с торговцев его убитый партнер Ырсалиев. Иначе доходный бизнес на долгие 10-12 лет окажется для него не источником прибыли, а досадным обременением.

А торговцы опасаются, что Ниязалиев будет принуждать их заплатить за аренду дважды, и ищут защиты у государства. «Это земля мэрии! Это муниципальная земля! Мэрия это государственный орган!», — выкрикивали они на встрече с журналистами «Клоопа».

«Просто мы хотим работать по закону, — поясняет одна из собравшихся. — Мы платим налоги, мы работаем целый день с утра до вечера здесь, без выходных. Мы за это тоже платим. Детей не видим, деньги зарабатываем. Вот все люди, у всех по пять, по шесть [детей]. И тут есть граждане Китая, дунгане. Мы должны быть вместе, сплочены, так как мы хотим на законном основании, чтобы нас легализовали».

Куда делись деньги, собранные покойным Ырсалиевым, загадка. Пока можно сказать лишь одно: правовая неопределенность, в условиях которой работают торговцы на рынках, делает их главными жертвами теневого передела бизнесов. И судя по тому, как ведут себя чиновники, эта неопределенность их вполне устраивает.