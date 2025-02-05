Депутатка Камила Талиева на заседании парламента 5 февраля раскритиковала главу Кабмина Адылбека Касымалиева за то, что тот не отреагировал на заявление премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

По ее словам, российский чиновник необоснованно обвинил Кыргызстан в «административном давлении на российский бизнес».

«Надо было ответить: “Извините, но мы живем в правовом государстве, поэтому, если есть долг в $50 млн, то его должны выплачивать. По закону все работают одинаково”. Но он не смог ответить!»

— высказалась она.

Талиева также возмутилась тем, что Мишустин неоднократно называл Кыргызстан — Киргизией.

«Почему он так говорит? […] Почему такое позволяется? […] Мы — суверенное государство. С нами надо говорить на юридическом языке, а не обвинять. Навесили на нас ярлык вымогателей!»

— подчеркнула она.

Депутатка призвала власти рассмотреть эту проблему, так как считает отношение российской стороны недопустимым.

Ранее другой нардеп Жанар Акаев предположил, что спровоцировать вопрос «давления на российский бизнес» в КР могла компания «Яндекс». По его словам, компания должна стране еще $5 млн из-за сокрытия налогов.

31 января премьер РФ Мишустин призвал власти Кыргызстана «прекратить административное давление на российские компании». По его словам, МИД РФ уже изложил «конкретные факты противоправных, иногда вымогательских действий» в дипломатической ноте Кыргызстану. Мишустин также заявил, что «добропорядочные и добросовестные» российские компании развивают кыргызскую экономику.

В ответ Касымалиев пообещал обсудить ситуацию в Кыргызстане, а затем — проинформировать российскую сторону.

Позже глава ГНС Алмамбет Шыкмаматов ответил Мишустину, что в КР одинаково относятся ко всем компаниям. Он заявил, что это «обычный хозяйственный вопрос», который не должен влиять на стратегические отношения между странами. Он добавил, что «чрезмерная политизация данного вопроса на столь высоком уровне выглядит некорректной».

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