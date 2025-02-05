На заседании Жогорку Кенеша 5 февраля депутаты единогласно одобрили кандидатуру Эркина Чечейбаева на пост нового министра здравоохранения.

Сам Чечейбаев заявил, что у него не было намерения занять пост главы ведомства, но он согласился, так как в него поверили.

«Я подумал, что появился шанс реализовать свои идеи, если поддержат парламент и народ. У меня в жизни не было желания быть министром. Я спокойно после того, как с вашей помощью проведу институциональные изменения»,

— сказал он.

Чечейбаева отметил, что нужно повысить зарплаты медперсоналу в стране, чтобы решить проблему их нехватки как в регионах, так и в городах.

По его словам, для этого необходимо увеличить финансирование из бюджета и позволить госбольницам зарабатывать на платном лечении пациентов.

«Лечение нужно легальным путем сделать платным. Больничные услуги вообще очень дорогие, но, к сожалению, у нас с советского времени осталась возможность лечь в больницу два раза в год. Услуги же должны стоить дорого и быть доступными в экстренных случаях»,

— считает он.

Кроме того, новый министр заявил, что в стране важно развивать профилактику предупреждения болезней. По его данным, сейчас на это выделяется всего 5% бюджета здравоохранения.

Чечейбаев с 2018 по 2020 годы занимал должность замминистра здравоохранения, а до этого работал международным консультантом в Барселоне и аналитиком политики здравоохранения в проекте ВОЗ.

Накануне президент освободил Алымкадыра Бейшеналиева от должности главы Минздрава. По словам самого экс-министра, он написал заявление об уходе в связи с «допущенной ошибкой».

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