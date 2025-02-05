Депутатка Айсулуу Мамашова на заседании парламентского комитета по правопорядку 4 февраля заявила о том, что кыргызстанцы недовольны вырубкой деревьев на проспекте Айтматова в столице.

Мамашова спросила вице-мэра Бишкека Жамалбека Ырсалиева, какие деревья посадят на месте спиленных тополей и куда денут сами тополя.

По словам Ырсалиева, мэрия уже закупила клены высотой 4,5 метра, которые посадят вместо старых деревьев. Также он отметил, что часть спиленных тополей выделят малоимущим семьям на дрова.

«Большинство бишкекчан, так сказать, плачут из-за того, что им пришлось расстаться с прежде замечательной улицей. Большинство не хочет даже ходить туда»,

— отметила депутатка.

Чиновник ответил, что во время сильного ветра старые деревья могут падать на машины и даже людей.

«Вместо них будут посажены большие клены. Те, кто сейчас плачут, потом будут радоваться»,

— заявил Ырсалиев.

В конце ноября 2024-го муниципалитет начал спиливать «опасные» тополя на проспекте Айтматова. Мэр Айбек Джунушалиев заявлял, что таких деревьев всего 1400. Вместо них, по его словам, будут посажены другие деревья, подходящие климату города.

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