В ГУВД Чуйской области сообщили о задержании 40-летнего мужчины по подозрению в убийстве жены.

По данным милиции, 3 февраля между супругами произошел конфликт, который во время разбирательств был исчерпан. Тогда женщина получила охранный ордер.

Утром следующего дня в ОВД Сокулукского района поступила информация о том, что в одном из домов села Жаны-Жер лежит труп женщины со следами насильственной смерти.

Следствие установило, что между супругами снова произошла словесная перепалка из-за ревности. Во время конфликта мужчина нанес жене ножевые ранения. Женщина скончалась на месте.

Правоохранители возбудили по этому факту уголовное дело об убийстве.

Задержанного водворили в ИВС. Назначены судебно-правовые экспертизы, следствие продолжается.

Ежегодно в Кыргызстане происходят десятки убийств, когда женщина погибает от рук супруга, сожителя, бывшего мужа или знакомого мужчины. В международной практике это называется фемицидом.

По данным Генпрокуратуры на август 2024 года, за последние 2,5 года в Кыргызстане от семейного насилия скончались как минимум 34 женщины. Девять трагических случаев со смертельным исходом произошли за первые полгода 2024-го.

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