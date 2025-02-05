На заседании парламента 5 февраля депутат Жанар Акаев прокомментировал заявление премьер-министра России Михаила Мишустина о давлении властей КР на российский бизнес.

Акаев предположил, что спровоцировать этот вопрос мог «Яндекс» — менеджеры компании могли предоставить «искаженную информацию».

«В Кыргызстане бизнес не делится на черный, белый, зеленый и красный. Ко всем одинаковое отношение — будь то из Турции, России, Китая или Японии. Сейчас нет такого криминала, как раньше. Соблюдай налоговое законодательство — и все, работай»,

— подчеркнул он.

Нардеп при этом напомнил, что именно компания «Яндекс.Такси» подняла комиссию для таксистов до 21%, а также скрывала налоги от государства.

«В стране зарегистрировано более ста тысяч таксистов “Яндекса”. После того, как ГКНБ и ГНС доказали сокрытие налогов, компания перевела в бюджет более $100 млн. По моим данным, они должны были заплатить еще $5 млн. Чтобы избежать этого, они устроили провокацию»,

— считает он.

Акаев отметил, что в соседнем Казахстане только в Фонд цифрового развития компания перевела $6,5 млн. Тем временем в Кыргызстане компания монополизирована и «превращает таксистов в банкротов».

«Пусть переведут в бюджет оставшиеся деньги. У нас перед законом все равны, поэтому нельзя давать дорогу провокациям со стороны таких компаний»,

— призвал парламентарий.

Ранее премьер РФ Мишустин призвал власти Кыргызстана «прекратить административное давление на российские компании». По его словам, МИД РФ уже изложил «конкретные факты противоправных, иногда вымогательских действий» в дипломатической ноте Кыргызстану. Мишустин также заявил, что «добропорядочные и добросовестные» российские компании развивают кыргызскую экономику.

Глава ГНС Алмамбет Шыкмаматов ответил ему, что в КР одинаково относятся ко всем компаниям. Он заявил, что «хозяйственным вопросам придали политическую окраску».

В начале декабря 2024-го таксисты устроили митинг у офиса «Яндекс.Такси» в Бишкеке. Они требовали снизить комиссию с 21% до 7% и пожаловались на то, что компания не компенсирует клиентские скидки, а их доходы сильно уменьшаются.

До этого ГКНБ провел обыск в офисах ОсОО «Яндекс.Такси Корп» в связи «с уклонениями компании от уплаты налогов в особо крупном размере».

В свою очередь в компании были не согласны с предъявляемыми претензиями. Комментируя обвинения в уклонении от налогов, в «Яндекс.Такси Корп» в ноябре прошлого года заявили, что «компания работает в полном соответствии с законодательством КР и платит налоги в полном объеме».