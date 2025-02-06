Первомайский райсуд 5 февраля вынес приговор в отношении бывшей главы Минприроды Динары Кутмановой и ее сына Кемелбека Кутманова.

Как сообщили в суде, их приговорили к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества. При этом их лишили права занимать госдолжности сроком на три года.

Мера пресечения в виде заключения под стражу оставлена без изменений.

ГКНБ задержал Кутманову 25 июля 2023 года. Спецслужба называла экс-чиновницу «ключевым идейным вдохновителем и основным организатором коррупционных фактов» в Минприроды.

В октябре 2023 года в Кыргызстан из Турции был доставлен ее сын Кемелбек. ГКНБ сообщал, что Кутманов вмешивался в работу министерства и получал «откаты» в размере 10% от финансирования проектов — порядка 24,5 млн сомов.

Кемелбек Кутманов был одним из истцов, которые в мае 2021 года обратились в суд, требуя признать незаконным складирование отходов «Кумтор Голд Компани» на ледниках Давыдова и Лысый при разработке золоторудного месторождения Кумтор. Этот иск был одной из причин последующей национализации «Кумтора».

📌 Подписывайтесь на наши телеграм-каналы:

https://t.me/kloopnews | https://t.me/breakingkloop