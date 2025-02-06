Кабмин подготовил заключение на законопроект «О внесении изменений в Закон «О статусе депутата Жогорку Кенеша».

Авторы этого документа предлагали наделить бывших спикером парламента статусом «экс-торага Жогорку Кенеша» и предоставить им и их супругам отдельные привилегии.

Так, они просили предоставить возможность бывшим торага и их супругам получать дипломатические паспорта и бесплатные медицинские услуги. Также предлагалось разрешить им бесплатно пользоваться залами, предназначенными для официальных лиц и делегаций аэропортов, железнодорожных вокзалов и станций.

Как сообщает AKIpress, в Кабмине инициатива не нашла поддержки. Там посчитали принятие законопроекта «нецелесообразным», чтобы не допустить неравенства по отношению к другим депутатам парламента.

В заключении Кабмина говорится, что статус «экс» и привилегии по Конституции предусмотрены только для бывшего президента. Кроме того, денег на дополнительные расходы для экс-спикеров в бюджете не предусмотрено.

Также в правительстве напомнили, что все граждане равны перед законом и судом. Это подразумевает необходимость соблюдения принципа равенства и недопустимость дискриминации.

«Ввиду чего считаем, что создание отдельного статуса и привилегий для экс-торага Жогорку Кенеша может противоречить принципу равенства всех перед законом»,

— заключили в Кабмине.

В Кыргызстане ряд привилегий предоставляется только экс-президентам. Согласно закону, экс-президенты пожизненно получают неприкосновенность, госохрану, медобслуживание, денежное содержание, одну из государственных дач и многое другое. Все это за счет государства. Сейчас такой статус есть только у Сооронбая Жээнбекова и Розы Отунбаевой.

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