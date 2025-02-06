ОАО «Керемет Банк» прекратил участие в партнерской сети банкоматов с ОАО «Элдик Банк» и ОАО «Айыл Банк». Об этом сообщается на сайте банка.

Так, с 17 февраля при снятии наличных в банкоматах этих банков будет взиматься комиссия, как за использование банкоматов сторонних устройств.

15 января стало известно, что Минфин США включил «Керемет Банк» в санкционный список, введенный в связи с полномасштабным вторжением России в Украину.

Американские власти заявили, что с лета 2024 года банк осуществлял трансграничные переводы от имени «Промсвязьбанка» (ПСБ), находящимся под санкциями США, для обхода ограничений.

В самом «Керемет Банке» заявили, что намерены обжаловать решение американского ведомства. В Нацбанке же сказали, что банковская система Кыргызстана достаточно устойчива «к различным рискам внешнего характера», но добавили, что при необходимости примут «дополнительные меры для сохранения стабильности банковской системы».

Между тем первый замглавы Кабмина Данияр Амангельдиев подчеркнул, что власти Кыргызстана готовы доказать, что банк не участвовал в сомнительных схемах. Он говорил, что кыргызская сторона запросила срочные консультации с представителями Минфина США. Однако состоялись ли они и к чему пришли стороны, не сообщалось.

«Керемет Банк» стал первым банком Кыргызстана, попавшим под санкции США.