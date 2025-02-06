Как сообщили в ведомстве, подготовлен проект постановления Кабмина «О порядке оплаты труда работников научных и научно-технических организаций и их штатной численности».

Согласно этому документу, зарплату научных сотрудников планируют повысить путем увеличения коэффициента должностного оклада на 50% и дополнительных выплат к должностному окладу на 50%.

Также планируется повышение зарплаты вспомогательного обслуживающего персонала, работающего в научных институтах, на 80%.

«Данный проект постановления согласован с соответствующими госорганами и принят в качестве коллективного решения», — отметили в Минобразования.

В ведомстве призвали не верить информации о том, что зарплата научных сотрудников повысится только на 50%.

«Данная информация не соответствует действительности, ее источник и цель распространения неизвестны», — добавили в министерстве.

По данным Нацстаткома на начало 2023 года, в Национальной академии наук работали 1235 человек, из них 25 — доктора наук и 280 — кандидаты наук.