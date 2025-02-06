Депутаты Жогорку Кенеша 6 февраля приняли во втором чтении законопроект, вносящий поправки в законы «О государственной гражданской службе и муниципальной службе» и «Об образовании».

Согласно документу, который инициировал президент Садыр Жапаров, для выпускников лицея «Акылман» и международной стипендии «Эл умуту» предусмотрены привилегии. Так, этим выпускникам предоставляется право поступать в любые вузы, государственную и муниципальную службу в упрощенном порядке: им не придется проходить конкурсный отбор.

Однако против законопроекта выступил нардеп Дастан Бекешев. Он считает предлагаемые нормы дискриминационными, которые нарушают Конституцию.

«Этот путь многие страны проходили, в том числе Казахстан. Он создавал элитную школу и университет имени Назарбаева. Другие страны это проходили. И практика показала что вначале это дает пользу, а в последующем происходит обвал, потому что талантливый человек знает, что завтра у него будет работа, и перестает хорошо учиться», — отметил он.

Депутат Эмиль Токтошев, в свою очередь, предложил, что предлагаемые законопроектом возможности необходимо применять ко всем студентам, завершившим с отличием обучение в вузах республики.

Президентский лицей «Акылман» открыли в 2023 году. В лицей принимают тех, кто окончил шесть классов. Ученики сами выбирают отдельные предметы и уровни их преподавания с учетом своих интересов и особенностей.

В администрации президента отмечали, что лицей нужен для «создания единой системы обучения и воспитания особо одаренных детей со всей страны».