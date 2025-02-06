Директора ОсОО «Аю» Тыныбека Исаева вновь задержали, сообщают ряд СМИ.

По данным Kaktus.media, Исаева задержали сотрудники ГКНБ и поместили в СИЗО.

«По версии следствия, предварительный ущерб по акцизным маркам на алкогольную продукцию составил 20 млрд сомов. По предварительным данным, показания о махинациях с акцизными марками на алкогольную продукцию дали сотрудники налоговой инспекции, арестованные 3 декабря 2024 года»,

— пишет издание.

Вместе с тем «Азаттык» пишет, что экс-депутату и основателю компании «Аю» Шаршенбеку Абдыкеримову заочно предъявлено обвинение в «финансировании организованной преступной группы». Где сейчас находится бизнесмен, неизвестно.

По их данным, в рамках этого дела 31 января арестовали Тыныбека Исаева.

«Это отдельное дело, уголовное дело было возбуждено 9 января по обвинению в «финансировании ОПГ». На прошлой неделе был задержан его дядя Тыныбек Исаев, и он был помещен в следственный изолятор ГКНБ. Ему предъявлено обвинение в связи с этим финансированием»,

— сказал изданию юрист компании Акыл Кунакунов.

В ГКНБ пока не комментировали информацию по этому вопросу.

«Аю» — это крупнейшая компания по производству алкогольных напитков в Кыргызстане. Она является дочерней компанией холдинга «Ассоциация АЮ», которую основал Абдыкеримов. В холдинг входит еще более 20 компаний, ведущих деятельность в разных секторах.

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