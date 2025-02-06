Глава Минобразования Догдуркүл Кендирбаева сообщила, что стипендиаты «Эл үмүтү» не хотят возвращаться в Кыргызстан и работать в стране. Об этом она сказала на заседании Жогорку Кенеша 6 февраля.

По ее словам, из-за этого теперь введено требование о том, что стипендиаты будут обязаны отработать потраченные на них средства.

«За последние три года на 36 человек, получивших стипендии, было потрачено 177 миллионов 747 тысяч сомов. С этого года мы начнем требовать от стипендиатов отработать средства. До этого у них был свободный выбор. Теперь после окончания учебы они будут обязаны работать в Кыргызстане, в противном случае — должны будут вернуть деньги государству, [потраченные на их обучение]», — сообщила Кендирбаева.

Президент Садыр Жапаров подписал указ о запуске новой программы международных стипендий «Эл үмүтү» в мае 2022 года.

Стипендия предусматривает выделение денежной помощи кыргызстанцам, поступившим на магистратуру или докторантуру в любой из 100 ведущих университетов мира. Максимальный размер стипендии — $50 тысяч.