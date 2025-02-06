Депутаты на заседании парламента 6 февраля приняли в третьем чтении законопроект, расширяющий возможности кыргызстанцев по выбору своей фамилии. Документ предлагает три варианта написания фамилий и отчеств граждан.

Инициаторы законопроекта — Нурланбек Тургунбек уулу, Мирлан Самыйкожо и Аманкан Кенжебаев.

Они предлагают добавить в закон «Об актах гражданского состояния» следующие варианты написания фамилий:

🔹при написании фамилии от имени дедушки: к имени отца ребенка добавляется слово «уулу» для мальчиков и «кызы» — для девочек, по желанию родителей;

🔹при написании фамилии от имени дедушки со словом «теги»: к имени отца ребенка добавляется слово «уулу» для мальчиков и «кызы» — для девочек, по желанию родителей;

🔹при написании фамилии от имени дедушки со словом «теги»: к имени отца ребенка добавляются окончания в родительном падеже «дын/тын», «дин/тин», «дүн/түн» для детей мужского пола и окончания в исходном падеже «дан/тан», «ден/тен», «дөн/төн» для детей женского пола, по желанию родителей.

В этих случаях отчество ребенку не присваивается.

При этом фамилии и отчества с окончаниями «ов»/«ова» и «вич»/«вна» не убираются.

Один из инициаторов законопроекта, спикер парламента, в начале 2025 года сменил фамилию: теперь он не Нурланбек Шакиев, а Нурланбек Тургунбек уулу.

После этого заявил, что в век глобализации нужно сохранить национальную идентичность.

«Сколько бы мы ни старались быть похожими на других, мы не станем арабами, американцами, русскими или европейцами. В попытках быть похожими на других, мы забудем себя и станем манкуртами. Поэтому настало время вернуться к истокам и возродиться»,

— говорил он.

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