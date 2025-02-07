В столице задержали двух мужчин по подозрению в похищении 23-летней девушки для насильственного вступления в брак, сообщили «Клоопу» в УВД Ленинского района.

В милиции рассказали, что заявление 5 февраля написала сама пострадавшая. По ее словам, ее похитили ближе к полуночи на улице Арзамасская.

«Применили силу и против ее воли посадили в автомобиль марки Nissan белого цвета. Однако, доехав до перекрестка улиц Джамгерчинова и Садыгалиева, злоумышленники не смогли осуществить свои намерения — высадили ее и скрылись в неизвестном направлении»,

— рассказали правоохранители.

Следственная служба возбудила уголовное дело по статье «Похищение лица с целью вступления в брак». Задержаны подозреваемые 30 и 31 лет. Их поместили в ИВС.

В милиции предупредили кыргызстанцев о том, что за похищение женщин с целью заключения принудительного брака предусмотрена уголовная ответственность. В том числе лишение свободы до 10 лет.

Похищения девочек и женщин для насильственного вступления в брак — реальная проблема в Кыргызстане. Похищение зачастую заканчивается изнасилованием, а девушки, столкнувшись с давлением со стороны общества, остаются в семье похитителя и нередко страдают от систематического домашнего насилия.

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