В Джалал-Абадской области милиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве супруги.

В ведомстве рассказали, что утром 8 января из областной больницы поступило сообщение о смерти 28-летней женщины. В больнице отметили, что та скончалась дома.

Тогда милиция зарегистрировала этот факт и назначила судмедэкспертизу.

Во время доследственной проверки 32-летний муж погибшей заявил, что они с женой не ссорились. Кроме того, по его словам, он сам доставил ее в больницу.

После результатов экспертизы правоохранители возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Мужчину задержали и водворили в ИВС.

В милиции сообщили «Клоопу», что на шее покойной были следы удушения. У женщины остались трое детей.

Ежегодно в Кыргызстане происходят десятки убийств, когда женщина погибает от рук супруга, сожителя, бывшего мужа или знакомого мужчины. В международной практике это называется фемицидом.

По данным Генпрокуратуры на август 2024 года, за последние 2,5 года в Кыргызстане от семейного насилия скончались как минимум 34 женщины. Девять трагических случаев со смертельным исходом произошли за первые полгода 2024-го.

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