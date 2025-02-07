Новый глава Минздрава Эркин Чечейбаев заявил в интервью изданию 24.kg, что из-за сильного лобби фармкомпаний рынок Кыргызстана переполнен медикаментами.

Он пояснил, что компании, которые активно завозят в страну лекарства и продвигают их, «превращают здоровье людей в бизнес».

«Фармацевтический рынок в стране недостаточно регулируется. К сожалению, все отдали на волю рынка […] Граждане должны осознавать, что избыточное потребление лекарств вредит здоровью»,

— считает он.

По словам Чечейбаева, люди не всегда читают в инструкциях о побочных эффектах лекарств. Он отметил, что легче заниматься спортом, правильно питаться и отказаться от вредных привычек.

Кроме того, чиновник заявил, что нужно сократить ассортимент лекарств, оставив только «жизненно важные и доказанные препараты».

«Я бы вообще ограничил количество аптек по территории. На один квартал, скажем, достаточно одной со стандартной вывеской без упоминания брендов»,

— добавил он.

Чечейбаев также подчеркнул, что иногда медикаменты рекламируют через медиа и даже медперсонал. По его мнению, это неэтично. Он заявил, что общество должно совместно бороться с назначением лишних препаратов.

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