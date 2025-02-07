Сотрудники спецслужбы задержали завотделением химиотерапии, врача отделения и старшую медсестру.

В Госкомитете говорят, что медики «систематически завышали объемы списания лекарственных препаратов», чтобы потом незаконно продавать их пациентам в частном порядке.

Подозреваемых водворили в ИВС СИЗО ГКНБ. Спецслужба устанавливает других причастных лиц.

Между тем читатель издания 24.kg сообщил журналистам, что из Наццентра онкологии уволили врачей, отвечающих за выдачу лекарственных препаратов.

По его словам, теперь пациенты не могут получить препараты, которые должны принимать строго по схеме.

Директор Наццентра Нурбек Букуев рассказал изданию, что последнюю неделю кабинеты врачей были опечатаны — там же находились документы и лекарства. Однако теперь правоохранители дали доступ к кабинетам, и выдача препаратов возобновилась.

«Тех, кому пришлось ждать, было немного. Задержка на несколько дней большой роли не играет. Катастрофы, слава богу, не случилось. Сейчас в штатном режиме все работают, замену врачам и медсестрам нашли из числа действующих сотрудников»,

— сказал Букуев.

Ранее ГКНБ задержал врача Наццентра онкологии за «систематическое вымогательство денег у пациентов». Медработницу водворили в СИЗО.

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