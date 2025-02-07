Минкультуры объявит республиканский конкурс на создание новой редакции текста и музыки госгимна. Об этом на первом заседании межведомственной комиссии по изменению гимна сообщил замминистра культуры Тимурлан Ажымалиев.

Цель конкурса — создать «высокохудожественное музыкальное произведение, отражающее историческое наследие, культуру и единство народа».

Ведомство пригласило к участию композиторов, поэтов, музыкантов и творческие коллективы. Конкурс продлится до 20 марта.

Призовой фонд конкурса такой:

🔹I место – 1,5 млн сомов и диплом победителя;

🔹II место – 1 млн сомов и диплом лауреата;

🔹III место – 500 тысяч сомов и диплом лауреата.

По данным министерства, конкурс также предусматривает награды для четвертого и пятого мест — спецприз составит 250 тысяч сомов.

Однако если заявок будет мало или не окажется достойных работ, то конкурс могут вовсе отменить. В Минкультуры заверили, что конкурс будет прозрачным и открытым.

Идею об изменении госгимна спикер парламента Нурланбек Тургунбек уулу озвучил в конце октября 2024-го. По его мнению, республика сейчас «поднялась на ноги и встала на путь развития», тогда как нынешний гимн был принят после выхода страны из состава СССР.

Он поручил принять новый гимн КР до апреля 2025 года. Для этого были сформированы депутатская и межведомственная комиссии.

Межведомственная комиссия должна будет представить депутатам три варианта нового гимна. А парламентарии согласуют итоговый вариант и утвердят госсимвол.

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