В Бишкеке задержали одного из организаторов криптопроекта MCN Coin Исрадина Субанбекова. По данным СМИ, он пытался скрыться в ОАЭ.

Сам Субанбеков признался гостелеканалу «Ала-Тоо-24» в том, что он и его партнеры не смогут вернуть кыргызстанцам их деньги, вложенные в «криптовалюту».

По его словам, проект MCN Coin не имел собственной блокчейн-системы — его создали для того, чтобы обманывать людей.

Субанбеков заявил, что с момента запуска проекта им удалось собрать $2,5 млн. Так, за полтора года он смог купить себе квартиру и дорогое авто.

«Сейчас мы не можем вернуть людям их деньги. Все это было обманом. Уважаемый кыргызский народ, прошу у вас прощения», — сказал он.

Он также добавил, что ранее Госфиннадзор пять раз отказал им в регистрации. Однако мужчины продолжили работать нелегально.

Судя по сюжету гостелеканала, журналисты взяли интервью у 32-летнего Субанбекова в день его допроса в ГКНБ. На кадрах видно, как на него надевают наручники и заводят в комнату.

По данным СМИ, перед задержанием Субанбеков пытался скрыться в ОАЭ.

Накануне в Финнадзоре сообщили, что MCN Coin не состоит в листинге лицензированных криптобирж из-за несоответствия требованиям рынка виртуальных активов. Там добавили, что вся информация о проекте передана в ГКНБ. В ведомстве призвали граждан не инвестировать свои деньги в этот актив.

Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором Исрадин Субанбеков призывал граждан покупать криптомонеты MCN Coin, обещая повысить стоимость только одной до $100 тысяч.