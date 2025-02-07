Счетная палата выявила финансовые нарушения в Минздраве и его ведомственных учреждениях на сумму 3 млрд 161 млн 353 тысячи сомов. Данные аудита за 2023 год предоставил аудитор Азамат Раматилаев.

По его словам, в ведомстве были серьёзные несоответствия при выплате зарплат, проведении госзакупок, а также в учете товарно-материальных ценностей.

Так, по итогам проверки выявлены следующие нарушения:

🔹Процедурные нарушения – 2,34 млрд сомов.

🔹Финансовые нарушения – 819,7 млн сомов, из них:

▫️в исполнении бюджета – 561,2 млн сомов.

▫️в использовании имущества – 4,6 млн сомов.

▫️в порядке учета и отчетности – 151,5 млн сомов.

▫️в закупках товаров, работ и услуг – 102,5 млн сомов.

При этом из выявленных финансовых нарушений 114,5 млн сомов подлежат восстановлению. В ходе аудита уже возмещено 111,2 млн сомов (97,1%).

Совет Счетной палаты утвердил отчет, его направят в госорганы «с предписаниями и рекомендациями».

Часть периода, который охватил аудит, Минздрав возглавлял Алымкадыр Бейшеналиев.

Несколько дней назад Бейшеналиев покинул должность. По его словам, он написал заявление об уходе в связи с «допущенной ошибкой». Он возглавлял министерство с сентября 2023-го по февраль 2025-го.

Теперь Минздрав возглавил Эркин Чечейбаев.

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