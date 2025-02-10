В столичной милиции сообщили о задержании сотрудника Октябрьского РУВД по подозрению в изнасиловании девушки в одной из гостиниц.

Как рассказали в ведомстве, 6 февраля с заявлением обратилась сама 24-летняя пострадавшая. По ее словам, незнакомец путем насилия и угроз изнасиловал ее в гостинице на улице Сары-Озон.

Правоохранители возбудили по этому факту уголовное дело об изнасиловании и задержали подозреваемого — лейтенанта милиции с инициалами К.У. Его водворили в ИВС.

Милиция назначила все необходимые экспертизы. Расследование продолжается.

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