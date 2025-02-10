Минприроды объявило тендер на закупку электромобилей и гибридных автомобилей на сумму 17,1 млн сомов. Тендер опубликован на сайте госзакупок.
В заявке говорится, что закупка проходит в рамках проекта «Улучшение качества воздуха в Кыргызстане» (AQIP).
Так, в планах ведомства закупить:
🔹четыре электромобиля за 8,39 млн сомов,
🔹три гибридных автомобиля за 8,72 млн сомов.
Автомобили должны быть доставлены в Бишкек в течение 45 дней после подписания контракта. Все налоги и пошлины уже включены в стоимость.
Проект AQIP реализуется при поддержке Международной ассоциации развития (МАР). Его бюджет – $50 млн, срок реализации – 2024–2030 годы. Цель проекта – снизить загрязнение воздуха, развивать экологически чистое отопление и озеленять города.
Ранее глава Минприроды Медер Машиев отчитался, на что пойдут $50 млн от Всемирного банка, полученных на борьбу со смогом. По его словам, деньги также выделят на решение вопросов с отоплением, озеленение, ремонт ирригационных систем, а также установку автоматизированной системы мониторинга.
В начале октября 2024-го министр энергетики Таалайбек Ибраев заверял горожан, что этой зимой в столице не будет смога в столице. По его словам, в городе устранили главные источники загрязнения воздуха: бани и автобусы на дизельном топливе.
Однако с наступлением холодов Бишкек вновь оказывается в топе рейтинга самых загрязненных городов.
📌 Подписывайтесь на наши телеграм-каналы:
https://t.me/kloopnews | https://t.me/breakingkloop