Минприроды объявило тендер на закупку электромобилей и гибридных автомобилей на сумму 17,1 млн сомов. Тендер опубликован на сайте госзакупок.

В заявке говорится, что закупка проходит в рамках проекта «Улучшение качества воздуха в Кыргызстане» (AQIP).

Так, в планах ведомства закупить:

🔹четыре электромобиля за 8,39 млн сомов,

🔹три гибридных автомобиля за 8,72 млн сомов.

Автомобили должны быть доставлены в Бишкек в течение 45 дней после подписания контракта. Все налоги и пошлины уже включены в стоимость.

Проект AQIP реализуется при поддержке Международной ассоциации развития (МАР). Его бюджет – $50 млн, срок реализации – 2024–2030 годы. Цель проекта – снизить загрязнение воздуха, развивать экологически чистое отопление и озеленять города.

Ранее глава Минприроды Медер Машиев отчитался, на что пойдут $50 млн от Всемирного банка, полученных на борьбу со смогом. По его словам, деньги также выделят на решение вопросов с отоплением, озеленение, ремонт ирригационных систем, а также установку автоматизированной системы мониторинга.

В начале октября 2024-го министр энергетики Таалайбек Ибраев заверял горожан, что этой зимой в столице не будет смога в столице. По его словам, в городе устранили главные источники загрязнения воздуха: бани и автобусы на дизельном топливе.

Однако с наступлением холодов Бишкек вновь оказывается в топе рейтинга самых загрязненных городов.

📌 Подписывайтесь на наши телеграм-каналы:

https://t.me/kloopnews | https://t.me/breakingkloop