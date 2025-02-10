Спецслужба возбудила уголовное дело в отношении певца Кайрата Примбердиева после его интервью казахстанскому СМИ «Айран».

Как сообщили в ГКНБ, его обвиняют по статье «Возбуждение расовой, этнической, межнациональной и религиозной вражды». По их данным, Примбердиев «допустил такие высказывания».

Там добавили, что сейчас певец находится под подпиской о невыезде. Следствие продолжается.

В ГКНБ предупредили о том, что за такое преступление грозит уголовная ответственность — до десяти лет лишения свободы.

В начале января на YouTube-канале «Айран» вышел выпуск на тему отношений кыргызов и казахов. В нем Примбердиев, комментируя историю двух стран, извинился от своего имени перед казахским народом в связи со смертью Кенесары хана. Певец отметил, что Ормон хан «был вынужден убить Кенесары хана» и объяснил детали произошедшего.

Позже замминистра культуры Марат Тагаев раскритиковал певца. Он сказал, что «такое явление и пропаганда из соседних стран влияют на молодежь и деятелей культуры».

Кенесары — один из казахских ханов XIX века. В Казахстане его считают лидером национально-освободительного движения, в то время как кыргызские историки отмечают, что с 1845 года он нападал на кыргызов и совершал насилие. В 1847 году кыргызы под предводительством Ормон хана захватили его в плен, после чего он был убит.

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