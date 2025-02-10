Первомайский райсуд Бишкека отпустил 30 января основателя спортивного магазина Gergert Sport Виталия Гергерта под подписку о невыезде.

По данным пресс-службы, об изменении меры пресечения ходатайствовал глава следственной группы СУ ГУ ГКНБ.

ГКНБ задержал Гергерта в декабре 2024-го по уголовному делу о злоупотреблении должностным положением. Cуд заключил его под стражу до 4 февраля.

В суде отмечали, что предприниматель фигурирует в деле как «подстрекатель, склонивший к преступлению другого фигуранта». Речь идет о виде преступления, совершенного с целью извлечения выгоды и повлекшем по неосторожности тяжкий вред.

В марте 2021 года стало известно о том, что магазин Gergert Sport нанес ущерб государству на 21 млн сомов. Тогда сообщалось, что магазин скрывал название и стоимость товара, ввозимого из Европы, и переделывал таможенные декларации.

Позже, в июне того же года, Таможня изучила товаросопроводительные документы и выявила, что товар не декларировали на территории Кыргызстана. Согласно их расчетам, сумма ущерба государству составила более 8 млн сомов.

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