Сотрудник Главного управления угрозыска МВД Данияр Закиров в эфире «Биринчи радио» сообщил, что 898 пострадавших от MCN Coin получили компенсацию на общую сумму в более $1,7 млн.

По его словам, потерпевшие от действий мошенников MCN Coin еще могут подать жалобы.

Закиров добавил, что материалы уголовного дела по статье о мошенничестве рассматривают в Октябрьском и Первомайском РУВД Бишкека.

Ранее один из задержанных организаторов криптопроекта MCN Coin — Исрадин Субанбеков — признался в том, что они не могут вернуть кыргызстанцам их деньги.

По его словам, проект MCN Coin не имел собственной блокчейн-системы — его создали для того, чтобы обманывать людей. При этом за период проекта им удалось собрать $2,5 млн, заявил он.

В Финнадзоре же сообщили, что MCN Coin не состоит в листинге лицензированных криптобирж из-за несоответствия требованиям рынка виртуальных активов. Там добавили, что вся информация о проекте передана в ГКНБ. В ведомстве призвали граждан не инвестировать свои деньги в этот актив.

До этого в соцсетях распространилось видео, на котором организаторы призывали граждан покупать криптомонеты MCN Coin, обещая повысить стоимость только одной до $100 тысяч.

📌 Подписывайтесь на наши телеграм-каналы:

https://t.me/kloopnews | https://t.me/breakingkloop