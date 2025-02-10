Замминистра юстиции Орозбек Сыдыков предупредил кыргызстанцев о том, что теперь нельзя избежать ответственности за оскорбления и клевету в интернете. Об этом он сказал в эфире «Биринчи радио».

По его словам, сейчас люди создают фейк-аккаунты в Facebook и Instagram, а также выходят в прямые эфиры в TikTok, где «что только ни говорят».

«Если не предпринимать никаких действий, то в таких случаях люди будут прибегать к самосуду, нападать и наносить другому раны»,

— отметил Сыдыков.

Чиновник добавил, что закон о штрафах за оскорбления и клевету в интернете будет защищать честь и достоинство граждан. При этом, по его мнению, это не ограничит право граждан на свободу слова.

«Сейчас мы видим, как правоохранительные органы задерживают владельцев фейк-аккаунтов, распространяющих различные призывы. Не думайте, что, скрывшись за другим именем, сможете безнаказанно писать оскорбления. Если на вас поступит заявление, вас рано или поздно найдут»,

— сказал он.

Сыдыков также подчеркнул, что критиковать чиновников можно, но без оскорблений и переходов на личности. По его словам, штрафы за клевету и оскорбления будут поступать в бюджет, а за моральный ущерб пострадавшие смогут дополнительно подать в суд.

Сегодня вступил в силу закон, предусматривающий штрафы за оскорбления и клевету в интернете. Так, за каждый комментарий с оскорблением физлицу грозит штраф в 20 тысяч сомов, а юрлицу — в 65 тысяч сомов.

Законопроект о вводе штрафов за оскорбление и клевету в СМИ и интернете инициировало Минкультуры. По данным авторов документа, в последнее время наблюдается «увеличение случаев оскорблений и унижений, распространяемых через СМИ и интернет-ресурсы».

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