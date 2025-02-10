В МИД Кыргызстана прокомментировали заявление главы Подкомитета Европарламента по правам человека Мунира Сатури о том, что кыргызские власти якобы отказались принимать их делегацию 25–28 февраля.

Там сообщили, что после этого в МИД на беседу пригласили временного поверенного в делах Представительства Евросоюза Ханса Фарнхаммера.

Как рассказали во внешнеполитическом ведомстве, дипломату пояснили, что визит делегации не отменили, а отложили на более поздние сроки — из-за загруженности графика и того, что сроки не согласовали заранее.

«Президент Жапаров поручил пригласить делегацию Европарламента в желаемые для нее сроки, а также предоставить возможность ознакомиться с реальной ситуацией на месте»,

— заключили в МИД.

Ранее глава Подкомитета по правам человека Европарламента Мунир Сатури заявил, что отмена поездки со стороны МИД КР «вызывает сожаление, так как подготовка уже шла полным ходом».

По его словам, визит мог бы стать «подходящим моментом для открытого и конструктивного диалога», так как Европарламент готовится к ратификации Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве (EPCA).

«С помощью этой миссии мы стремились укрепить сотрудничество в области обеспечения соблюдения прав человека в стране»,

— отметил Сатури.

18 декабря депутаты Европарламента приняли резолюцию о нарушении прав человека в Кыргызстане — в частности, из-за задержания лидера партии «Социал-демократы» Темирлана Султанбекова.

После этого в МИД КР назвали принятие резолюции «грубой попыткой оказать давление на правоохранительные и судебные органы Кыргызстана».

Тем временем президент Садыр Жапаров призвал Европарламент посетить Кыргызстан, чтобы лично ознакомиться с ситуацией.

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