Сотрудники ГКНБ 10 февраля задержали бывшего председателя Госфиннадзора Юруслана Тойчубекова по делу MCN Coin. Об этом «Клоопу» сообщили источники в силовых структурах.

Его обвиняют в создании финансовой пирамиды.

По данным Kaktus.media, вместе с Тойчубековым задержан еще один человек.

Ранее в МВД сообщили, что 898 пострадавших от MCN Coin получили компенсацию на общую сумму в более $1,7 млн.

В начале февраля ГКНБ задержал одного из организаторов криптопроекта MCN Coin Исрадина Субанбекова. Он признался в том, что MCN Coin работал незаконно, не имел собственной блокчейн-системы, а его продвижение строилось на обмане. При этом за период проекта им удалось собрать $2,5 млн, заявил он.

В Финнадзоре же сообщили, что MCN Coin не проходил официальную регистрацию в Кыргызстане.

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