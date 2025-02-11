Члены парламентского комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству 11 февраля приняли в первом чтении доработанный законопроект «О средствах массовой информации».

Во время обсуждения замминистра культуры Марат Тагаев отметил, что в новой редакции закона журналистам гарантируется право на получение и распространение информации, а также запрещается цензура.

На это депутат Исхак Масалиев заявил, что такие гарантии уже дает Конституция КР.

«Закон, запрещающий цензуру, уже работает. Вам никто не должен говорить «спасибо». Это незыблемые права […] Похоже, Минкультуры ищет способы дальше налагать штрафы»,

— ответил он.

Масалиев подчеркнул, что ведомство должно развивать культуру, а не быть карательным органом.

Другой нардеп Эльдар Абакиров поинтересовался у замглавы Минюста Орозбека Сыдыкова, будет ли считаться нарушением, если журналист будет писать материалы о том, что человек во власти имеет дорогую или дешевую машину.

Сыдыков ответил депутату: «По-моему, не будет».

«Неспециалисты могут так ответить, но вы же заместитель министра юстиции […] Предлагаю ко второму чтению прояснить этот момент: будет ли вмешательством в частную жизнь, если журналисты напишут о том, что у чиновника при маленьком доходе есть дорогостоящее жилье и авто»,

— сказал депутат.

Законопроект о СМИ разработала администрация президента. Однако документ подвергся критике медиасообщества и экспертов. Они отмечали, что проект закона «несет в себе серьезные риски для свободы слова» и в нем «установлены дополнительные нормы, избыточно и безосновательно ограничивающие деятельность журналистов».

В марте прошлого года президент провел встречу с руководителями СМИ, после которой поручил отозвать и доработать законопроект. В январе 2025-го в Жогорку Кенеш внесли новый текст документа.

📌 Подписывайтесь на наши телеграм-каналы:

https://t.me/kloopnews | https://t.me/breakingkloop