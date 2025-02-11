Президент Садыр Жапаров в очередном интервью госагентству «Кабар» заявил, что нужно поддержать идею Илона Маска о закрытии «Радио Свобода».

По его словам, сейчас кыргызстанцам не нужны новости Радио «Азаттык», так как информацию можно найти в интернете.

«К тому же, наш народ научился анализировать новости, не верит всему подряд. Люди понимают, какие новости недостоверные, а какие — правдивые»,

— также считает он.

Жапаров пояснил, что когда «Азаттык» распространяет «искаженную информацию, порочащую чью-то репутацию», то народ спрашивает, почему СМИ это делает.

«А они потом удаляют эту новость со своего сайта и говорят: «Извините». А если подать на них в суд, они начинают кричать на весь мир: “Свобода слова у нас умерла!” Разве это нормально?»

— возмутился он.

По мнению Жапарова, президент США Дональд Трамп и Илон Маск — миллиардеры, которые «прекрасно понимают, что деньги с неба не падают».

«Они хотят прекратить бессмысленную трату денег американцев […] Не нужно путать вседозволенность со свободой слова или правами человека. Поэтому решения Трампа и Маска нужно поддержать»,

— заключил он.

Ранее глава Департамента государственной эффективности (DOGE) Илон Маск призвал закрыть «Радио Свобода» и «Голос Америки», которые финансируются правительством США.

Маск заявил, что эти СМИ «сжигают» в год миллион долларов, но их «больше никто не слушает». По его мнению, они — «сумасшедшие радикальные левые, которые разговаривают с собой».

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