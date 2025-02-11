На базе Госстроя создано Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства. Такой указ 11 февраля подписал президент.

И.о. главы ведомства стал Нурдан Орунтаев. Садыр Жапаров освободил его от должности директора Госстроя.

Кандидатуру Орунтаева внесли для согласования в Жогорку Кенеш.

Нурдан Орунтаев в разные годы работал в правоохранительных органах, с января по август 2022-го он был директором Департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии Бишкека. Затем до ноября 2023 года он был вице-мэром столицы. С 9 ноября 2023-го по 11 февраля 2025-го возглавлял Госстрой.

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