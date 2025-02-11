Родственники заключенных исправительной колонии №19 обратились к президенту с просьбой взять на контроль ситуацию вокруг избиений. Обращение опубликовала правозащитница Азиза Абдирасулова.

В письме близкие осужденных заявили, что, по неофициальным данным, массовые избиения прошли с 19 по 31 января. В результате, по их словам, двое заключенных погибли, а троих перевели в учреждение строгого режима — ИК-31.

«Там нарушаются фундаментальные права наших близких. Они подвергаются жестокому обращению со стороны сотрудников учреждения или неизвестных лиц в масках»,

— говорится в письме.

Также авторы обращения сообщили, что заключенных заставляют стоять на ногах с семи утра до десяти вечера, не давая присесть на койки. На телах некоторых также были замечены синяки и ссадины.

«Родственников не пускают, передачи ограничивают. У них отобрали принадлежности для гигиены, все теплые вещи, постельное белье, нижнее белье, вещи, обувь, всю имеющуюся посуду и бытовые приборы. Все это было вывезено и сожжено»,

— заявили они.

Близкие осужденных призвали Генпрокуратуру и спецпрокурора при ГСИН провести расследование в учреждении, а омбудсменку Джамилю Джаманбаеву — создать независимую комиссию.

Кроме того, они обратились к Наццентру по предупреждению пыток с просьбой экстренно посетить осужденных.

«Клооп» обратился за комментарием в ГСИН, однако там пообещали прокомментировать ситуацию позже.

Ранее журналист Улугбек Бабакулов сообщил о массовых избиениях в колонии №27. По его словам, к нему обратились близкие заключенных, заявившие о том, что «экзекуцией руководит новый глава ГСИН Чынгыз Кожошев».

В самой же ГСИН отрицают такую информацию. Там отметили, что сотрудники учреждения обыскали камеры осужденных и изъяли телефоны и «режущие инструменты».

В конце декабря 2024-го глава ГСИН Чынгыз Кожошев предупреждал заключенных, что «любые попытки дестабилизировать обстановку в спецучреждениях будут незамедлительно и решительно пресекаться всеми законными мерами».