После ряда задержаний милиционеров в УВД Октябрьского района Бишкека МВД провело служебную проверку.

В итоге от занимаемой должности освободили начальника УВД Октябрьского района Эмирлана Зарылбек уулу, его заместителей и нескольких руководителей отделов.

Главы горотделов милиции №3 и №4 УВД Октябрьского района получили неполное служебное соответствие.

Ранее по различным причинам были задержаны несколько сотрудников Октябрьского РУВД. Один из них подозревается в изнасиловании девушки.

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