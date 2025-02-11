В Иссык-Кульский райсуд поступило дело кримавторитета Эркина Мамбеталиева.

По данным Радио «Азаттык», материалы уголовного дела направили в суд еще 28 января. Однако первое слушание состоится только 21 февраля.

В августе 2024-го ГКНБ задержал Мамбеталиева по статье о создании и участии в организованной группе. Его поместили в СИЗО.

По данным спецслужбы, Мамбеталиев использовал связи с кримавторитетами Рыспеком Акматбаевым и Камчы Кольбаевым для решения личных коммерческих вопросов.

В ГКНБ также заявили, что он отмывал преступные доходы, оформляя недвижимость и автомобили на родственников.

Мамбеталиев, известный как телохранитель экс-президента Алмазбека Атамбаева, был осужден на пожизненный срок за соучастие в убийстве трех человек, в том числе полковника милиции и депутата. Но после революции 2010 года дело пересмотрели, и он вышел на свободу.

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